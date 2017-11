Quadrilha invade casa e faz família refém em Rio Branco e bandidos são presos pelo Bope

Uma família teve a casa invadida na noite de terça-feira (31) no Conjunto Universitário II, em Rio Branco, e feita refém durante a ação dos criminosos. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi até o local, negociou com os bandidos e conseguiu soltar os reféns. Os criminosos foram levados para a Delegacia de Flagrantes (Defla) da capital acreana.

Ainda segundo a polícia, a casa foi cercada e uma equipe do 4º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PM-AC). No local foram feitos reféns os donos da casa, o filho do casal e dois amigos da família.