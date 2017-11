População fecha principais acessos na Conquista e Horto Florestal e cobra prefeito de Rio Branco

Centenas de populares fecharam o cruzamento das ruas Padre Cícero e Fonte Nova, no Bairro Conquista, no início da noite desta terça-feira. O acesso ao Conjunto Manoel Julião e Horto Florestal ficou bloqueado no horário de pico. Famílias reivindicam providências para esgoto estourado, ruas esburacadas, falta de sinalização e iluminação pública. Muitos acidentes já foram registrados por causa da omissão da prefeitura.

Um líder comunitário que se disse representante do prefeito no manifesto (veja vídeo abaixo) anunciou que Marcus Alexandre enviará uma equipe de trabalhadores da Semsur e da Emurb para avaliar e providenciar os reparos. O prefeito da capital foi duramente criticado durante o protesto, que incluiu barricadas com pedaços de madeira, galho de árvore, pneus queimados.

O rapaz afirmou que representa os moradores do Bairro Nova Estação, região próxima onde o manifesto aconteceu. Os moradores deixaram o alerta: se nenhuma providência for tomada nesta quarta-feira, eles voltarão a fechar as ruas no Bairro da Conquista.