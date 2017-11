Piloto de motocross preso no AC tinha contato com principais receptadores da Bolívia, diz polícia

“Confessou que tinha amizade com Rodrigo Baltista e com um rapaz conhecido como Colha Cristian. Já havia me deparado com esses indivíduos em outras circunstâncias quando era delegado em Epitaciolândia [interior do Acre]. Inclusive, fizemos a prisão do Baltista e ele esteve preso em Rio Branco. Hoje, está no presídio boliviano por envolvimento em sequestro e roubos. Os dois indivíduos são envolvidos em diversas receptações de veículos roubados no Brasil”, detalhou o delegado Sérgio Lopes.