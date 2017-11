Mulher é amarrada dentro do bagageiro do próprio carro durante assalto em Rio Branco

Uma mulher foi sequestrada e amarrada dentro do bagageiro do próprio carro durante um assalto na noite de terça-feira (31). Segundo a Polícia Militar do Acre (PM-AC), a vítima foi sequestrada por dois criminosos na saída de uma academia, no bairro Abraão Alab, em Rio Branco. A mulher foi levada e deixada próximo de um motel do bairro Floresta.