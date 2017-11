Manifestantes fecham rua em protesto por término de obras em ramal em Rio Branco

Moradores fecharam a Estrada Jarbas Passarinho, no bairro Apolônio Sales. Manifestantes são do Ramal São João.

Moradores do Ramal São João fecharam a Estrada Jarbas Passarinho, no bairro Apolônios Sales, em Rio Branco, na manhã desta quarta-feira (1), reivindicando o fim das obras no local. Eles afirmam que foi começado um trabalho do Programa Ruas do Povo no ano passado, mas o fim das obras está demorando. Ao menos 50 pessoas estavam na manifestação.

Elisaldo do Nascimento Luna, presidente do bairro, disse que a maioria das pessoas que moram no local são produtores rurais. Ele afirma que os manifestantes têm medo de que o ramal fique fechado por causa do período chuvoso e eles fiquem ilhados.

“Já foi feito o trabalho de terraplanagem, já para vir finalizando com piche para colocarem o asfalto, mas já fizeram a base umas três vezes e estragou e tiveram que fazer de novo. Os moradores estão revoltados porque já chegou o inverno e agora está só lama e ficou terrível. A reivindicação é a conclusão do final do Ramal São João”, disse.

Ao G1, o diretor-técnico do Departamento de Pavimentação e Saneamento (Depasa), Anderson Mariano, disse que a região do Ramal São João teve 15 ruas pavimentadas ao todo e que esse foi um dos locais que mesmo em um ano de crise não ficou com as obras paralisadas.

“Nós continuamos trabalhando lá, além da pavimentação foram feitas as redes de água e esgoto. As obras agora deram uma parada por conta do período de chuvas. Temos um fiscal da prefeitura no local que está com vendo uma comissão para vir até o Depasa para conversarmos”, afirmou.

Manifestantes querem término das obras (Foto: Lidson Almeida/Rede Amazônica Acre)

Mariano falou ainda que entende a insegurança dos moradores em pensar que as obras não vão continuar, mas garante que o órgão vai terminar tudo.

“O que acontece é que os moradores das ruas mais do final vão vendo as obras nas ruas iniciais e acham que não vai chegar na deles, mas vai. Só que nós seguimos a lógica do projeto começamos nas ruas mais altas para chegarmos nas mais baixas, aí os moradores das localidades do final acham que não vai chegar”, acrescentou.

O representante falou que alguns moradores do ramal mexem com produção e a preocupação é de o inverno chegar e eles não terem condições de sair com a produção.

“Já deu uma chuva aqui e a situação ficou de calamidade, de difícil acesso. Para eles [moradores] saírem para deixar um filho na aula e também com a produção, dificultou um pouco, então, eles estão preocupados porque o inverno está chegando”, finalizou.