Homem é alvejado a tiros na cabeça, tórax e braço enquanto jogava sinuca

O crime ocorreu na noite desta terça-feira (31), no interior de um bar, localizado na rua Valdomiro Lopes no bairro da Paz.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima identificada por Raimundo Nonato da Silva Pinto, de 40 anos, também conhecido pelo apelido de “Nona” jogava sinuca, quando um desconhecido que trafegava de bicicleta teria deixado a bicicleta na calçada e já de arma em punho entrou no bar gritando” “vai morrer…vai morrer” em seguida efetuou vários tiros que atingiram a cabeça, tórax e braço da vitima que foi socorrida por uma equipe de suporte avançado do SAMU que a conduziu ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado crítico.

O criminoso fugiu na mesma bicicleta que chegou no local do crime e bem antes da chegada da polícia.

