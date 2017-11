Governo do Acre decreta expediente corrido nesta sexta-feira (3)

O governo do Acre decretou que repartições públicas tenham expediente corrido nesta sexta-feira (3). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (1). Segundo a publicação, as repartições públicas devem funcionar das 8h às 13h. Porém, destaca que fica a cargo dos secretários de cada pasta convocar os servidores para expediente normal, dependendo da necessidade.