FACADAS: Homem expulsa clientes de lanchonete e ameaça matar toda a família

esposa de 37 anos e três filhos a golpes de faca. O crime aconteceu na residência e lanchonete da família, localizada no bairro Cidade Nova, setor Sul de Porto Velho. O pedreiro identificado como José Maria S. P. (39) foi preso no final da noite de terça-feira (31) acusado de ameaçar matar aesposa de 37 anos e três filhos a golpes de faca. O crime aconteceu na residência e lanchonete da família, localizada no bairro Cidade Nova, setor Sul de Porto Velho.

Uma guarnição da Força Tática do 1° Batalhão realizava patrulhamento pela região, quando foi acionada pela comerciante informando que estava trabalhando na lanchonete com as filhas de 16 e 18 anos, no momento em que o marido iniciou discussão com o filho de 19 anos, que estava no local lanchando com a esposa.

Durante o bate boca, o suspeito desligou as luzes do comércio e expulsou todos os clientes. Uma das filhas ligou novamente a luz. Com raiva, o homem se armou com uma fac e foi em direção as vítimas, que correram e fecharam o portão. José Maria ainda desferiu golpes que atingiram as grades do portão e os estilhaços lesionaram um das filhas no braço.

De acordo com informações, o homem já havia afirmado nos últimos dias que ia matar a esposa, pois desconfiava que ela estivesse o traindo.

Diante dos fatos, a guarnição deu voz de prisão ao pedreiro, que foi levado para a Central de Flagrantes.