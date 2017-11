Com medo, estudante preso ao ser confundido com chefe de facção em Cruzeiro do Sul pede demissão do emprego

Após ter sido preso por engano ao ser confundido com um membro de facção, o estudante de engenharia florestal Elizeu Freitas, de 24 anos, que atuava como professor no Programa Quero ler em Cruzeiro do Sul, pediu demissão. Ele e a esposa resolveram sair do emprego por medo de continuar, pois as aulas eram durante a noite.