Casal de bandidos roubam carro e amarram proprietária dentro de bagageiro

Em nenhum momento o Acre foi mais violento que esses últimos tempos. Os crimes de homicídios dolosos com intenção de matar subiu a um índice jamais registrado em toda a história policial do estado.

O crime contra o patrimônio chegou a um patamar que muitas vítimas já não registram a ocorrência.

Na noite desta terça-feira (31), uma mulher foi a uma academia localizada no bairro Abraão Alab e quando estacionou o veículo, modelo HB 20 foi rendida por quatro pessoas, que segundo a vítima anunciaram o assalto entraram no carro, metros a frente a proprietária do veículo foi amarrada e amordaçada e distante de testemunhas foi colocada no interior do bagageiro do próprio veículo, enquanto os criminosos circulatam pela cidade cerca de uma hora.

A vítima que pediu para não ser identificada, quando o veículo foi parado ela finha certeza que iria ser morta, mas os criminosos somente a abandonaram no bairro Floresta e seguiram com o carro.

A Polícia Militar foi acionada e de posse da numeração da placa do veículo conseguiram localizar o veículo em uma casa no bairro Carandá, onde militares do 3° Batalhão apreenderam o veículo e prenderam o casal

Illis da Costa Moreira, de 18 anos e Querolaine Rodrigues dos Santos, de 24 anos que fe acordo com a polícia estavam de posse do veículo roubado.

O casal preso e o veículo apreendido foram levados para a Delegacia de Flagrantes – DEFLA. O carro será restituído a legítima proprietária e o casal preso será conduzido para audiência de custódia na manhã desta quarta-feira (01).

