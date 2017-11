Astrônomos descobrem planeta gigante que contradiz teorias

NGTS-1b tem o tamanho quase igual ao de Júpiter, mas pesa 20% menos

Astrônomos descobriram um planeta gigante, cuja existência era considerada improvável, informa o portal “EurekAlert”. “A descoberta do NGTS-1b foi uma grande surpresa para nós — não pensávamos que encontraríamos um planeta tão grande perto de uma estrela tão pequena. Isso põe em dúvida o que sabemos sobre a formação de planetas”, disse o Dr. Daniel Bayliss da Universidade de Warwick (Reino Unido).

O gigante planeta gasoso, chamado NGTS-1b, está localizado na constelação de Pomba, a 600 anos-luz da Terra. Ele tem o tamanho quase igual ao de Júpiter, mas pesa 20% menos e sua temperatura superficial atinge 530 °C. Um ano neste planeta corresponde a 2,6 dias terrestres, enquanto a distância do seu sol equivale a 3% da distância entre o Sol e a Terra.

Segundo cálculos científicos, este planeta é apenas duas vezes menor do que o Sol, ao redor do qual gira. Deste modo, este é o maior planeta conhecido no universo com esses parâmetros.

A existência do NGTS-1b descarta teorias que afirmam que estrelas relativamente pequenas formam ao seu redor astros sólidos e não gigantes planetas gasosos por não ter material suficiente para isso. Com informações do Sputnik Brasil.