Vendas da Black Friday devem crescer 20%

Dados da Fundação Getúlio Vargas estimam que a edição 2017 da Black Friday deve apresentar um aumento entre 15% e 20% no faturamento dos empresários. Em 2016, as vendas cresceram 17% em relação ao ano anterior.

No último ano, as lojas online cadastradas na black friday brasil venderam R$1,9 bilhão, uma alta de 17% em relação à promoção de 2015. Em apenas 25 horas foram feitos 2,23 milhões de pedidos no varejo virtual brasileiro, uma alta de 5% em relação ao volume de 2015. Os eletrodomésticos foram os itens mais vendidos em 2016, seguidos da telefonia/celulares, eletrônicos, informática, casa e decoração.

Esse ano, a black friday seguirá os mesmos padrões anteriores, no dia 24 de novembro com descontos de até 80% nos produtos, privilegiando as compras eletrônicas, além de promoções relâmpagos. Alguns sites, como Americanas, Casas Bahia e Decolar.com, já estão cadastrando usuários interessados em receber as novidades do evento.

A Black Friday tem origem nos Estados Unidos com o conceito de oferecer grandes descontos para diversos produtos em grandes lojas (físicas e online).No Brasil, as lojas começaram a aderir às promoções em 2010 e desde então é uma das datas mais esperadas pelos consumidores.