Ufac realiza semana acadêmica de Letras/Português

A Universidade Federal do Acre (Ufac) realizou a cerimônia de abertura da 18ª Semana de Letras , na tarde desta segunda-feira, 30, no anfiteatro Garibaldi Brasil. Com o tema “As Letras em Perspectiva”, o evento pretende discutir o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e o novo projeto pedagógico do curso de Letras/Língua Portuguesa. Além disso, promove uma integração entre discentes de graduação, pós-graduação e egressos do curso.

O reitor da Ufac, Minoru Kinpara, destacou que os temas escolhidos para o evento estão sendo discutidos em um momento importante. Ele lembrou que a Ufac, mesmo em momento de crise, segue investindo na interiorização da universidade, principalmente com a criação de cursos na modalidade de ensino a distância. “Quando chegamos nos municípios e vemos tantos jovens estudando, isso nos alegra, pois eles não teriam condições de estar cursando o ensino superior se a Ufac não tivesse chegado lá”, disse.

Para a coordenadora do curso de Letras/Português da Ufac, Simone Lima, o contingenciamento de recursos das universidades motivou a organização no sentido de promover uma semana acadêmica mais “caseira e artesanal”. “Temos dois pontos de pauta extremamente relevantes para entrar na discussão com a comunidade acadêmica: o Enade e novo projeto pedagógico do curso”, contou. “Tivemos uma boa adesão dos alunos, que, junto conosco, estão levando a cabo essa atividade.”

A programação da semana inclui minicursos, mesa-redonda para a discussão sobre a profissão docente e apresentação de trabalhos no formato de banner.