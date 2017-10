Taxa de homicídio doloso em Rio Branco aumenta mais de 100% em 2016, indica relatório

A taxa de homicídio doloso em Rio Branco, capital do Acre, aumentou 102,7% em 2016 em relação ao ano de 2015. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (30) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O relatório usou como fonte dados de secretarias estaduais de Segurança Pública e Defesa Social, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do próprio Fórum.

“Isso explica o que temos falado constantemente que é a disputa por territórios. Se a gente for ver, nos últimos dois anos, mais de 90% dos homicídios estão relacionados a execuções por disputas por locais de tráfico. Estamos em um local de dificuldade, pois temos a fronteira com Peru e Bolívia”, disse o secretário de Segurança Pública do Acre, Emylson Farias.