Sobrinho de bandido morto em confronto com a Polícia é executado em Cruzeiro do Sul

Brian Cassiano, de 18 anos, foi morto na noite desta segunda-feira (30) no bairro do Formoso, em Cruzeiro do Sul. A vítima foi atingida por ao menos dois disparos de arma de fogo. Cassiano estava no local com amigos quando dois homens passaram e dispararam contra ele. Ele era sobrinho de Carlos Cassiano, morto em confronto com a polícia no domingo (29).