SANGROU: Jovem empina moto na frente da PM e agride policial com soco no nariz

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (30) na Rua Bartolomeu Pereira com Governador Valadares, bairro Eletronorte, zona Sul de Porto Velho. Rafael Ricardo G. (21) foi preso pelo crime de direção perigosa após empinar uma motocicleta na frente de uma guarnição da PM e fugir. O suspeito resistiu a prisão e agrediu um policial com socos no nariz.

De acordo com informações da ocorrência, uma guarnição da Força Tática do 1° Batalhão realizava patrulhamento pela região, quando viu o suspeito empinando uma motocicleta Honda Titan de cor branca.

Foi dada ordem de parada e o motociclista empreendeu fuga, avançando preferenciais, praticando direção perigosa por várias ruas. Após intensa fuga e acompanhamento, o suspeito invadiu o quintal da residência da mãe e passou a gritar por ela.

O suspeito foi abordado, mas passou a resistir a prisão, desferindo socos. Um cabo da PM foi atingido no nariz, que ficou sangrando bastante. A mãe e o padrasto de Rafael pediram para ele se acalmar. Os policiais fizeram uso da força física moderada e conseguiram imobilizá-lo.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes para as devidas providências.