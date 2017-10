Projeto Bicicletas Inteligentes é apresentado na Ufac

O reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Minoru Kinpara, participou na tarde da última sexta-feira, 27, da apresentação do projeto Bicicletas Inteligentes, no saguão do Restaurante Universitário, no campus-sede, em Rio Branco. O projeto, fruto de uma parceria com o gabinete do senador Jorge Viana (PT-AC), visa à implementação de um sistema de compartilhamento de bicicletas para aumentar a mobilidade no campus.

Kinpara agradeceu a iniciativa do gabinete do senador Jorge Viana e reafirmou a parceria da universidade com o projeto. “Tenho certeza que nossos estudantes e pesquisadores vão continuar nos ajudando como sempre nos ajudaram e que teremos bons resultados”, contou. “É preciso que esta experiência dê certo aqui na Ufac para dar certo também na cidade de Rio Branco.”

O projeto está em fase de desenvolvimento e neste primeiro momento irá disponibilizar três bicicletas que serão testadas por dez usuários selecionados pelos coordenadores do projeto. Após essa fase de testes, que deve durar de dois a três meses, chegarão mais 50 bicicletas para uma nova etapa do projeto.

Batizadas de Chicas, as bicicletas foram doadas pelo governo de Taiwan para desenvolvimento do projeto. A ideia é levar este modelo de bicicletas compartilhadas à cidade de Rio Branco.

O senador Jorge Viana destacou a relevância do projeto e, para ele, os cursos de Engenharia da Ufac terão uma chance para estudo do uso das bicicletas. “É preciso alta tecnologia para se implantar um sistema de bicicletas compartilhadas”, afirmou. “A Ufac vai ter a oportunidade de cuidar dessas três Chicas e de fazer deste um projeto-modelo e, quem sabe, ganhar um prêmio internacional por estar criando um sistema de transporte na universidade que está adequado ao desafio do século 21.”

As Chicas estão equipadas com trava eletrônica e sistema de posicionamento global (GPS, sigla em inglês), plugadas em uma bateria alimenta por placas solares. Também foi desenvolvido um aplicativo que libera o uso das bicicletas para os usuários cadastrados e controla trava e localização das bicicletas.

O projeto Bicicletas Inteligentes na Ufac foi desenvolvido pelo arquiteto e urbanista Ricardo Corrêa, da empresa TC Urbes, em parceria com o Scipopulis e Urbana Bicicletas.

Também participaram do dispositivo de honra o diretor da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), Gabriel Cunha Forneck; o diretor da TC Urbes, empresa responsável pela elaboração do projeto, Ricardo Corrêa; e o presidente do Diretório Central do Estudantes da Ufac, Richard Brilhante.