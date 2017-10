Polícia prende membro de quadrilha que rouba veículos e extorque proprietários no Acre

Dois veículos e duas motos foram recuperados com eles e devem ser restituídos às vítimas na delegacia

Na manhã desta terça-feira (31) a Polícia Civil apresentou os resultados de uma investigação que durou aproximadamente dois meses e culminou com a prisão de Riderson Rocha e a recuperação quatro veículos roubados que haviam sido enviados para o país vizinho, a Bolívia. A investigação apurou que existe uma quadrilha com participantes bolivianos e brasileiros que atuam no roubo e receptação de veículos.

Em uma gravação captada pela polícia é possível entender o método usado pelos criminosos. Assim que o carro ou motocicleta era levada para o país vizinho, iniciava o período de negociação. Se acaso não fosse vendido no país, o proprietário era acionado e extorquido a comprar o veículo de volta.

Segue trecho da gravação por telefone atribuído a Riderson Rocha com uma das vítimas:

“Essa não é a primeira caminhonete que eu acho aqui na Bolívia não, entendeu. Eu tenho um monte de contato aqui dentro da Bolívia que corre atrás dessas coisas. A única caminhonete que entrou a gasolina na Bolívia foi essa Triton, Branca, ano 2015, ela é 4×2, ela não é traçada por isso que ela foi parar lá na casa do chapel (Lá Paz), porque aqui ninguém queria comprar, nem ‘pra’ desmanchar ela. Porque eles só têm interessam em caminhonete traçada, entendeu? Aí os caras pediram nela 15 mil reais, ou seja, você não está recuperando o carro, está tendo que comprar ela de novo, entendeu?” – RIDERSON

A justiça expediu um mandado de prisão após a intervenção da polícia em desfavor de Riderson e ainda duas outras ordens judiciais de condução coercitiva que foram cumpridos na segunda-feira (30). Riderson foi preso no bairro Apolônio Sales e deve ser conduzido ao presídio após depoimento com a polícia. Já os que foram levados coercitivamente, após depoimento foram liberados.