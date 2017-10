Polícia Militar prende dupla com arma de fogo e motocicleta roubada

Policiais militares do Quarto Batalhão de Polícia Militar (4°BPM), prenderam uma dupla portando arma de fogo, na segunda-feira, 30 de outubro, no cruzamento da BR-364 com a estrada do Calafate.

Acionados pelo Centro integrado de operações em segurança pública (Ciosp), a guarnição se deslocou para atender ocorrência de roubo nas proximidades da Uninorte, os militares se depararam com a dupla de suspeitos caídas ao solo no cruzamento da estrada do Calafate.

Realizado abordagem nos agentes foi encontrado um revólver cal.38 com seis munições a motocicleta usada no crime era um veículo roubado a três dias atrás, no centro. Foram encontradas com a dupla, ainda, um aparelho celular e uma bolsa feminina contento documentos e pequena quantia em dinheiro.

Os policiais encaminharam os indivíduos para Unidade de pronto atendimento (UPA) da Sobral para atendimento médico e em seguida para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para as providências cabíveis.