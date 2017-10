Operação Buracos: Sinhasique declara que PT utiliza dinheiro público para ganhar eleição

A deputada estadual Eliane Sinhasique (PMDB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na manhã desta terça-feira (31), para comemorar a Operação Buracos, da Polícia Federal, que apura o desvio de R$ 700 mi que seriam utilizados na reconstrução de rodovias federais e de ramais.

“Ontem, com a Operação Buracos, ficou claro e evidente de que maneira o PT se utiliza dos recursos públicos para ganhar eleição no Acre. Pegaram o dinheiro que seria utilizado para fazer ramais, pontes, bueiros e piçarramento, em diversos municípios do Acre”.

Para Sinhasique, a condução coercitiva do, atualmente, prefeito Marcus Alexandre foi acertada. “A Operação Buraco tem que ser elogiada e enaltecida por conduzir o prefeito coercitivamente para que não houvesse combinação de depoimentos”.

A parlamentar elogiou ainda o empresário Sebastião Souza que deu depoimento que iniciou a operação. “Um homem corajoso, Sebastião Souza, responsável pelas obras de ramais do Deracre declarou de que forma o dinheiro público era utilizado para fazer caixa de campanha ainda no Governo de Jorge Viana”.

Ela encorajou outros empresários a denunciarem. “Tem que denunciar! Todos deveriam ter a coragem do senhor Sebastião Souza e ir à Polícia Federal dar a sua delação, contar o que sabe, apresentar documentos, para que as pessoas que pegam dinheiro público paguem pelo seu erro e devolvam o dinheiro para a população”.

Contrapondo argumento do líder do Governo, Daniel Zen (PT), que disse que de 44 processos, Marcus Alexandre foi inocentado de 38, a oposicionista declarou que, mesmo tendo advogados e podendo ser defendido pela Procuradoria do Estado, o Deracre contratou dois escritórios de advocacia para que os processos fossem arquivados.

“Isso é motivo para mais uma investigação. R$ 480 mil foi o que custou a liberação do senhor “Chame, Chame” desses processos que ele respondia. Dinheiro do povo!”, declarou a parlamentar.