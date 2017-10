Multas também serão aplicadas em pedestres que desrespeitarem as leis de trânsito

Os pedestres que desrespeitarem as regras de trânsito também vão ser multado. O valor da multa vai ser de R$ 44,19. A punição até já era prevista no Código de Trânsito Brasileiro, mas não havia um regulamento para que ela fosse aplicada.

“O cidadão já não gosta muito de cumprir a lei, então, às vezes, precisa meter a mão no bolso para poder saber o custo que é para as leis. Quando começar a pagar, começar a doer no bolso, começa a perceber que tem que obedecer as leis”, fala.