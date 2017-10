Med Aprova lota teatro da Ufac com aulão pré-Enem

A uma semana do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro, estudantes lotaram o Teatro Universitário, no campus-sede da Universidade Federal do Acre (Ufac). Com foco na revisão de conteúdo, eles participaram de um aulão grátis, promovido pelo projeto de extensão Med Aprova.

Segundo a organização, mais de mil candidatos participaram do aulão, que teve início às 8h da manhã e terminou às 18h. A metodologia proposta incluiu a abordagem de assuntos relacionados a todas as áreas do conhecimento e contou com a participação dos professores Leylane de Oliveira (Matemática), Sérgio Torres (Língua Portuguesa), Silvia Araújo (História), Tiago Benedetti (Biologia), Roger Corrêa (Geografia), Mário Angelis (Química), Juanes Paulo Bonifácio (Biologia) e Marcos Garcia (Física).

Para o acadêmico do curso de Medicina e um dos organizadores da edição de 2017 do Med Aprova, Augusto Mello, o projeto tem alcançado o objetivo de ampliar as condições de acesso ao nível superior de ensino e promovido a mudança de vida de famílias inteiras.

“O Med Aprova, mais que ensinar, é um projeto que aponta um caminho diferente e mostra que esses alunos são capazes de atingir objetivos e voos mais altos”, avaliou Mello. “Ver o Teatro Universitário completamente lotado para a realização do aulão e já receber alunos interessados na edição-2018 do projeto é algo que nos motiva e orgulha muito. É a medida que nos mostra que estamos no caminho certo.”

O reitor da Ufac, Minoru Kinpara, ressaltou que o projeto Med Aprova vem sendo potencializado, nos últimos dois anos, através da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex). Atualmente, o projeto integra as ações do programa Conhecendo a Ufac, que visa diminuir a distância entre as escolas de ensino público e a Ufac.

“O curso de Medicina da Ufac tem um forte papel social. Além dos mais de 360 médicos formados ao longo desses 15 anos de criação, o curso promove projetos como esse, que ajuda jovens, principalmente de baixa renda, a alcançarem o nível superior e traçar um futuro melhor”, disse o reitor. “Neste ano, foi uma satisfação ter conseguido apoiar a ação e estendê-la até o interior.”

Além de estudantes da rede pública de Rio Branco, participaram do Med Aprova-2017 alunos de Acrelândia, Bujari e Porto Acre.

Med Aprova

O aulão preparatório é uma ramificação do projeto de extensão Med Aprova, uma iniciativa de acadêmicos voluntários do curso de Medicina e professores voluntários, juntamente com a Proex; foi criado em 2009 por estudantes do curso de Medicina, em conjunto com o professor Wagner de Jesus Pinto.

O projeto tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento dos alunos da rede pública de ensino, promovendo a democratização do ensino superior, dando oportunidade de acesso à universidade a pessoas de baixa renda.

Ao longo dos anos, o projeto comemora a aprovação de ex-alunos em cursos como Enfermagem, Medicina Veterinária, Engenharia Agronômica, Ciências Biológicas, Engenharia Civil, Geografia, e nos cursos mais concorridos, Medicina e Direito.