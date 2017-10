Mãe de meninas queimadas nuas é achada morta

A suspeita é de que a mulher foi asfixiada com um lençol pelo próprio amante, o mesmo homem que incendiou as filhas dela

Após a violência sofrida pelas irmãs de de 5 e 7 anos, encontradas com os corpos queimados no domingo (30), agora a tragédia se abateu sobre a mesma família, com a mãe das crianças. O corpo da mulher, foi encontrado no fim da tarde desta segunda-feira (30), na casa ao lado onde a família morava, em Santa Luzia do Oeste, Rondônia.

De acordo com informações passadas pela Polícia Militar (PM), a suspeita é que a mulher foi asfixiada com um lençol pelo próprio amante, o mesmo homem que incendiou as filhas dela, o funcionário público Idair dos Reis Maria, de 44 anos.

O homem segue foragido e, conforme investigações, Idair dos Reis Maria praticou os crimes depois de ter sido denunciado pelas vítimas por abuso sexual, na última sexta-feira (29).

Segundo o diretor de Polícia Civil do Interior (DPI), Arismar Araújo, “Ela estava em um barraco vizinho à casa dela, que era usada como depósito pelo suspeito. O corpo já apresentava sinais de putrificação. Com isso, ainda não é possível afirmar se a vítima sofreu violência física ou sexual.”, explicou.

E seguiu, “Acreditamos que ela tenha sido morta na madrugada de sábado para domingo, pois o corpo já começava a entrar em putrificação. Agora noite será realizada a necroscopia só depois do resultamos é que poderemos saber o que realmente aconteceu”, finalizou.

Relembre

As crianças foram encontradas nuas e queimadas na manhã de domingo (29) na área rural de Rolim de Moura, município a 402 quilômetros da capital, Porto Velho, próximo de uma represa. Elas estão internadas em um hospital de Cacoal.

Ao serem encontradas as crianças estavam conscientes, mas com “muita dor” e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao Hospital Municipal, onde permanecem internadas.

“Elas estavam sem roupas e com os corpos queimados. A mais velha estava com queimadura de 2º grau em quase todo o corpo, além disso, ela tinha vários ferimentos e um corte profundo na cabeça. A mais nova também tem queimaduras, só que com menor intensidade, porém, apresentava diversos hematomas e diversos dentes quebrados, provavelmente por socos”, detalhou o sargento bombeiro Marcos Antunes, ao G1.