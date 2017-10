Livros “Poesias Diurnas” e “Poesias Noturnas” no projeto Sesc lançamentos neste sábado

O Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc/AC), através do projeto Sesc Lançamentos lança, no próximo dia 04 de novembro, às 19h30, no Sesc Centro, mais duas obras da literatura acreana: os livros “Poesias Diurnas” e “ Poesias Noturnas”, do historiador, professor, escritor e poeta Eduardo de Araújo Carneiro.

O projeto Sesc Lançamento de Livros existe desde 1999 e visa a parceria com autores acreanos para lançar suas obras literárias. O projeto já atendeu a mais de 100 autores desde sua primeira edição. As ações do Sesc Lançamento de Livros auxiliam no registro, distribuição e acessibilização da cultura feita no Acre e destacam a ação do Sesc como entidade comprometida com formação cidadã através da transversalidade entre educação e cultura.

Os Livros

Os livros “Poesias Diurnas e Poesias Noturnas” contém 40 poesias cada, maioria delas tematiza o amor. Segundo o próprio autor: “a vida de solteiro me fez poeta, já que aprouve ao destino me vestir de solidão como se fosse uma segunda pele. E o pior é que não me adaptei muito bem à minha própria companhia, por conta disso, parte dos poemas foi escrito imaginando alguém me aconselhando”.

Eduardo de Araújo Carneiro é autor e editor de livros. É licenciado em História (UFAC) e bacharel em Economia (UFAC). É mestre em Linguagem e Identidade (UFAC), doutor em História Social (USP) e doutorando em Estudos Linguísticos (UNESP). É Professor efetivo da UFAC vinculado ao Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH). É membro da Academia Acreana de Letras (AAL).

O autor tem mais de trinta livros editorados e sete livros publicados:

A formação da sociedade econômica do Acre: sangue e lodo no surto da borracha (1876 – 1914);

A Fundação do Acre: uma história revisada da anexação (fase invasiva, fase militar e fase diplomática); A Epopeia do Acre e a manipulação da História no Movimento Autonomista & no Governo da Frente Popular; O Discurso Fundador do Acre (ano): História & Linguística.

Poesias Diurnas, Poesias Noturnas, História do Acre: resumão para concurso e “Acrianidade” e comemorações cívicas no Acre.