Hospital de Rio Branco está sem sonda e bolsas receptoras, denuncia deputado durante sessão

O G1 entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), mas até esta publicação não obteve retorno.

A denúncia de Pedro foi feita durante a sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) da última quarta-feira (30). O parlamentar contou que soube do caso após ser procurado por alguns pacientes do Huerb e fazer uma fiscalização no local, onde conversou com outras pessoas.