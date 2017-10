Homens em caminhonete atiram e cinco saem feridos no bairro Triângulo Novo

Pelo menos cinco pessoas deram entrada no Pronto Socorro de Rio Branco na noite desta segunda-feira (31), após serem alvo de tiros na Rua Padre José, região do Bairro Triângulo Novo, no Segundo distrito de Rio Branco.

Entre as vítimas estão Maria Eliza, de 47 anos, Edcarlos Nascimento, de 39 anos, Diego Pinheiro, de 24 anos, Raimundo Nonato, ,de 27 anos, e uma menor de 15 anos grávida.

A informação relatada a polícia é de que uma caminhonete prata teria passado na rua com homens armados atirando para todos os lados pelo menos 10 vezes. Os alvejados foram socorridos por unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e há alguns em estado mais preocupante.

O caso já é alvo de investigação da Delegacia de Homicídios que busca identificar os suspeitos pelo crime de tentativa de homicídio.