HALLOWEEN: Burger King se fantasia de Mc Donalds para ‘assustar’ clientes

Uma fantasia horripilante é um item essencial para o Halloween e, ao que parece, até mesmo uma rede de fast food concorda com essa afirmação: nos Estados Unidos, o Burger King decidiu se fantasiar de McDonald’s para “assustar” os clientes.

Fazendo uma brincadeira para o Dia das Bruxas, o restaurante colocou um imenso tecido branco sobre uma de suas lojas, em Nova York, com uma inscrição – que aparenta certo improviso – da marca concorrente.

Logo abaixo do “letreiro”, no entanto, um aviso explica: “Bu! Brincadeira, nós ainda grelhamos no fogo os nossos hambúrgueres”, em alusão ao método de preparo diferenciado da carne do Burger King.

Formando a figura de um fantasma, a montagem conta com duas sobrancelhas amarelas que lembram o logotipo do McDonald’s. Nos olhos do personagem, vazados no tecido, é possível ver o letreiro original da loja.

Ao comprar um Whopper – hambúrguer clássico da rede – os clientes encontram outra surpresa. A caixa do sanduíche também vem fantasiada de fantasma e, quando aberta, esclarece a encenação, desejando um “feliz Halloween”.