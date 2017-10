Forças de Segurança realizam varredura no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco

A “Operação Varredura” iniciou por volta das 15 horas sem prazo para encerramento

A Polícia Militar, em ação conjunta com o Departamento da Capital e do Interior (DPCI) da Polícia Civil, realizou uma “Operação Varredura” nas ruas, becos e vielas do bairro 6 de Agosto durante a tarde desta terça-feira (31). Vinte policiais, do 2º BPM, do BOPE e do DPCI, participaram da ação.

Veículos e pessoas foram abordados em bares e na via pública. O objetivo, conforme o secretário de Segurança, Emylson Farias, que comandou a operação, é garantir a ordem pública na comunidade, intensificando o policiamento e coibindo a prática de crimes como tráfico de drogas, posse de armas e principalmente homicídios.

A “Operação Varredura” iniciou por volta das 15 horas sem prazo para encerramento. “Essa saturação se estenderá para outras regiões da cidade, em horários alternados. A ideia é agir com zelo e eficácia, sempre orientado pela inteligência policial”, destacou Emylson.