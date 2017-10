Estudante vence concurso de desenho no AC e desabafa: ‘Já me disseram que só homem sabia desenhar’

Isso não é coisa de menina’, ‘só homem sabe desenhar’. Essas foram algumas das frases que a estudante Janaira Silva, de 17 anos, teve que ouvir ao longo dos anos desde que descobriu que sabia desenhar. Ela conta que chegou a desistir do sonho por um tempo, mas voltou a desenhar. A persistência deu certo e, nesta terça-feira (31), ela venceu um concurso de desenho entre escolas públicas de Cruzeiro do Sul, interior do Acre.