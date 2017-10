‘Doutor Alegria’: após promessa para salvar mãe, atleta cria corridas solidárias, no AC

– Minha mãe teve hepatite, ficou seis anos entre hospital e casa. Na época chegou a pesar 38 kg. De tanto ficar no hospital conheci muita gente. Um dia, o médico disse que ela não resistiria. Fui para o banheiro e fiz um acordo com Deus: se ele a salvasse, eu faria trabalho social no hospital, até o dia que ele me levasse. Ela saiu do hospital dois dias depois, o vírus da hepatite desapareceu e hoje, aos 71 anos, vive super bem! Os médicos não sabem explicar o que houve, mas eu sei. Me tornei representante de medicamentos e entrei para os Doutores da Alegria. Levo alegria aos internos do hospital todos os domingos – conta.