Depois de 8 anos, homem recebe encomenda dos Correios

Elton Sena havia adquirido CD’s de uma banda de rock para presentar o irmão em 2006, mas pedido só foi entregue nesta terça-feira (2)

Um caso inusitado vem fazendo sucesso no Facebook nesta segunda-feira (2). Um morador de Santo André, em São Paulo, foi chamado para retirar uma encomenda de uma agência dos Correios.

Apesar de não se recordar de ter algum pedido em andamento, Elton Sena achou normal e foi até o local para retirar o pacote. Até aí, tudo bem, o problema aconteceu ao pegar em mãos o item: era de uma compra feita em 2006.

De acordo com a postagem de Sena no Facebook, que já conta com 200 compartilhamentos, o conteúdo da encomenda eram CD’s da banda Nightwish, que havia comprado para presentar seu irmão. Ainda de acordo com o consumidor, o pacote mostrava uma etiqueta do ano 2006.

“Demoraram só 8 anos para entregar! Excelente serviço. Obrigado”, ironiza Sena. A assessoria dos Correios não foi encontrada para comentar o caso.

Confira a mensagem publicada no Facebook

“Mais um caso de como podemos acreditar na eficiência dos Correios. Recebi a notificação para buscar uma encomenda que foi taxada, mas eu não tinha nada para receber. Tentei lembrar o que poderia mas não lembrei de nada. Chegando lá pegaram um pacote pequeno, paguei a taxa e fui embora. Parecia que a encomenda era de cd, estranho pq não compro cds há muito tempo.

Quando cheguei e abri eram cds do Nightwish que comprei para meu irmão há muito tempo atrás! Nem lembro quando.

Ao reparar no pacote vejo que ele tem uma etiqueta com o ano de 2006!!!!

Demoraram só 8 anos para entregar! Excelente serviço. Obrigado”.