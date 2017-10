Cursinho preparatório para o Enem faz aula temática em Rio Branco em alusão ao Halloween

O dia das bruxas, conhecido como Halloween, é celebrado nesta terça-feira (31). Embora seja uma data comemorada mais em outros países, no Brasil, também há pessoas que gostam de celebrar a data.

Em Rio Branco, um curso preparatório para o Enem fez uma aula temática, como uma maneira de inovar e relembrar que os alunos precisam vencer o desafio da fase do Enem, que é “um monstro” para algumas pessoas.

A aula diferente foi dinâmica, com enfeites na entrada, corredores, salas e até funcionários a caráter. Neste ano, quase 7 milhões de pessoas devem fazer a prova do Enem.

No Acre, cerca de 54 mil inscrições foram confirmadas. A prova vai ser realizada nos dias 5 e 12 de novembro. Com a proximidade da data do exame, a tensão dos alunos que se preparam para a avaliação aumenta.

Ao Jornal do Acre 1ª edição, a coordenadora pedagógica, Gleiciane Rego, diz que a aula foi pensada com o objetivo de aliviar toda a ansiedade dos estudantes.

“Dia 31 é o Halloween, que é conhecido mundialmente e a gente pensou dessa forma para os alunos extravasarem um pouco, porque eles estão muito tensos por conta do Enem, que já é semana que vem. Então, essa forma é uma maneira de ensinar e de extravasar também”, conta.

A estudante Laila Freitas pretende atingir a média para tentar uma vaga no curso de medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac), e para isso, chega a estudar cerca de 10 horas todos os dias.

“Desde o início do ano até setembro eu estava de manhã, acordava cedo, estudava, aí de tarde ia ao cursinho e à noite já fazia outro cursinho para poder estar bem no ritmo. Essas aulas, por serem muito dinâmicas, proporcionam a gente uma liberdade e até relaxar mais um pouquinho a tensão antes do Enem”, diz.

Um ponto positivo é que os estudantes não matriculados no cursinho preparatório também puderam assistir a aula, mediante a doação de um quilo de alimento. Toda a arrecadação deve ser destinada a famílias carentes.

Dentro de sala, quem faz a aula ficar diferente é o professor de matemática Erick Meneses, que com muita experiência diz que quem abre mão de um fim de semana para se preparar para a prova já tem um ponto a mais garantido e parabeniza os alunos que participaram.

“Acho que é muita audácia de alguém que não veio aqui querer passar na frente dessa galera que veio aqui hoje. Então, hoje é dia de absorver o conteúdo total e mandar brasa lá no Enem. Aprovação para todo mundo aqui, não precisa nem falar se Deus quiser, porque ele há de querer”, finaliza animado.

Sobre o Halloween

Algumas teorias sugerem que o Halloween tenha origem no povo celta, na Irlanda. Eles acreditavam que nesta data que antecede o dia de todos os santos, aqui no Brasil conhecida como dia de finados, os mortos regressavam para visitar suas casas e também para amaldiçoar os animais e as colheitas. Objetos também serviam para afastar os maus espíritos.