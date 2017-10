Com índice de infestação do Aedes aegypti de 5,1%, Rio Branco pode passar por epidemia de dengue

O último Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa) aponta que o índice de infestação do mosquito em Rio Branco saiu de 3,37% para 5,1%.

No Acre, os bairros com maiores números de infestação são: Conjunto Oscar Passos (42,86%), Laelia Alcântara (38,46%), Raimundo Melo (30,77%), Frei Caneca (20,69%) e Loteamento Edson Cadaxo (20%).

Em Rio Branco, agentes de endemias da Semsa fazem o trabalho de orientação e visita as casas com o intuito de eliminar focos do mosquito.