“Chico Doido”, pedreiro, defensor dos desvalidos, quer ser deputado em 2018

Manuel Francisco Pinto de Lima, de 50 anos, é um mestre de obras que quer ser deputado estadual em 2018. O sonho é alto, mas não impossível. Das quatro vezes em que ele já tentou a façanha, numa delas tirou 527 votos, a de 2010. Nascido em Sena Madureira, mas morador de Rio Branco há 29 anos, Francisco, mais conhecido pelo apelido de “Chico Doido”, é casado com Isabel Maria Arruda há 24 anos. Líder da comunidade Nova Estação durante 19 anos, agora se mudou para o Tancredo Neves, mas continuou o trabalho social, na área do esporte e nas invasões de terra. “Agora estou ajudando os invasores do Intimary, porque querem tirar o eles de lá. É que na época do Jorge Viana (PT) governador foi tirada toda a madeira daquela região e destruíram a floresta, agora não querem deixar as pessoas lá com medo de ser descoberto”, diz ele. Ele quer ser deputado por uma razão interessante, diz ele: “Na Assembleia Legislativa só tem deputado que nunca trabalhou, tudo rico, nunca deram duro e não sabem a dor que o povão sente, que o pobre sente”, afirma. O partido “Chico Doido” já escolheu faz tempo. É o DEM de Tião Bocalom.

