Casa de agente penitenciário é alvo de ataques criminosos

A casa de um agente penitenciário foi alvo de ataque criminoso na noite desta segunda-feira(30), quando suspeitos jogaram garrafas de coquetel molotov contra as paredes da casa que ainda incendiou. A Polícia Militar esteve no local, mas até esta terça-feira ninguém foi preso.

O comandante da Polícia Militar do município, major Lázaro Moura, informou que todas as forças de Segurança estão em alerta monitorando ações criminosas. “Ontem [segunda, 30] à noite ficamos sabendo dessa ocorrência, tivemos no local e garantimos a segurança”, disse.