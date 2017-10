BRIGA DE FAMÍLIA: Suspeito ataca padrasto e mãe com facadas e mordidas

de faca e chave de fenda e agredir a própria mãe a mordidas. O crime ocorreu no bairro Aponiã, zona Norte de Porto Velho. Por volta das 6 horas da manhã desta terça-feira (31) Ericles S. S., 21, foi preso após tentar matar o padrasto de 41 anos a golpesde faca e chave de fenda e agredir a própria mãe a mordidas. O crime ocorreu no bairro Aponiã, zona Norte de Porto Velho.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o casal estava dormindo, quando foi surpreendido pelo suspeito. Ericles partiu para cima do padrasto, que foi ferido com golpes no pescoço e braço direito. A mãe do suspeito tentou impedir e foi atacada com mordidas na mão. Uma equipe da PM foi ao local e prendeu Ericles em flagrante.

Segundo a polícia, a motivação do crime seria porque o suspeito não aceita o relacionamento da mãe com o padrasto. A vítima foi medicada e o agressor levado para a Central de Polícia.