Armados com escopeta, criminosos assaltam comerciante no Bairro Cristo Libertador

Na passagem de ontem para hoje mais um assalto à mão armada foi registrado em Sena Madureira. A ocorrência dessa vez se processou em um comércio localizado à Rua Walter Ilton Maia, Bairro Cristo Libertador. Dois assaltantes renderam o proprietário do estabelecimento e roubaram cerca de 160 reais.

Segundo informações repassadas pela Polícia, um dos criminosos chegou no comércio afirmando que queria comprar cigarros. Ao atendê-lo, o comerciante foi surpreendido pelo outro infrator que retirou uma escopeta de dentro da sacola e anunciou o assalto. Após se apossar dinheiro, a dupla evadiu-se do local.

Minutos depois a Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender um dos envolvidos. A arma, no entanto, não foi encontrada porque segundo o meliante teria jogado a mesma dentro de um igarapé. O mesmo foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis.

Já no Bairro do Bosque, uma menor de idade foi apreendida também na passagem de ontem para hoje após tentar praticar um assalto. Ela estava armada com um canivete e acabou em cana.