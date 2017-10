Após forte chuva na tarde desta terça-feira (31), sites do Governo do Estado do Acre ficam inacessíveis

Os sites do Governo do Acre estão novamente fora do ar na tarde desta terça-feira, dia 31. Os sistemas já falharam pelo menos quatro vezes em menos de 15 dias e a justificativa da Secretaria de Ciência e Tecnologia (SECT) é sempre de que a falha ocorreu fora do bojo da pasta.

Sem os sites funcionando, fica impossível acessar o Diário Oficial ou o Portal da Transparência. O sistema de verificação de gastos e recebimentos financeiros do Estado do Acre também saíram do ar, impossibilitando que a população fiscalize a gestão pública.

A queda nos servidores do governo tiram do ar ainda os acessos à impressão de contracheque dos servidores públicos, ou mesmo a emissão dos documentos de arrecadação, emitidos pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ). Não há previsão de retorno dos sistemas.