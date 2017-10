Adolescente é suspeito de matar namorada grávida de oito meses: ‘não aceitava ouvir que era o pai’, diz PM

Jovem de 15 anos foi morta a facadas. Segundo a polícia, o adolescente confessou o crime.

A adolescente Maria Vitória Ramos, de 15 anos, foi encontrada morta na madrugada desta segunda-feira (30) em uma casa no Centro da cidade de Guajará, no Amazonas. Grávida de oito meses, ela estava com duas perfurações de faca, uma no peito e outra no pescoço.

A mãe da jovem, Ângela Maria da Silva, de 36 anos, afirma que a filha estava feliz com a gravidez e que o nascimento do bebê era esperado por toda a família. “Mataram ela e a criança, as duas inocentes. Vou atrás da Justiça, não tinha porque fazer isso com ela”, lamenta emocionada a mãe.

De acordo com a Polícia Militar do Amazonas, um adolescente de 16 anos, que mantinha um relacionamento com a vítima, é o suspeito de ter praticado o homicídio. O menor teria entrado pelos fundos da casa onde Maria foi encontrada e usado duas facas para cometer o crime.

“Uma testemunha disse que viu um suspeito e fizemos as buscas. Encontramos o adolescente na casa da mãe dele e conversando com a polícia. Ele confessou que cometeu o crime. Ele disse que entrou por trás da casa”, explicou Anderson Farias, tenente da PM amazonense.

De acordo com o militar, o jovem disse que cometeu o crime por não gostar mais da vítima e não aceitar ouvir que ele era o pai da criança. A mãe de Maria afirmou que nunca imaginou que o adolescente fosse capaz de matar a filha e pede justiça. “Minha filha era uma pessoa boa”.