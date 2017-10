Adolescente é apreendido pela Polícia Militar em porte de arma de fogo

O adolescente foi encaminhado para Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca)

Após abordagem de rotina, homens do 2º Batalhão de Polícia Militar (2* BPM) apreenderam no final da manhã desta terça-feira, 31 de outubro, um adolescente no bairro Cadeia Velha. Com o jovem foi encontrado um revólver municiado.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência, a equipe policial se deslocava da Cidade da Justiça sentido 2º BPM, quando visualizou um cidadão embarcando em um mototáxi, com uma das mãos na cintura, gesto que chamou a atenção dos militares.

A equipe policial deu voz de parada ao mototaxista e procedeu o garupa a uma revista pessoal. Na busca foi localizada uma arma de fogo, revólver calibre 32, com três munições, sendo uma deflagrada.

O adolescente foi encaminhado para Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca), para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.