Acusado de Homicídio do Ramal Toco Preto em Sena é condenado a mais de 16 anos de prisão

O Poder Judiciário do Município de Sena Madureira vem realizando este mês uma série de julgamentos, na última segunda-feira foi julgado o réu Elton de Araujo de 27 anos de idade, pelo crime de homicídio que vitimou José Horlando da Silva, que na época tinha 28 anos de idade e foi morto a tiro de arma de fogo, o crime aconteceu no Ramal do Toco Preto, distante da cidade aproximadamente 40 quilômetros, nos altos consta que a vítima José não teve chance de reação, e morreu no local, o crime aconteceu no dia 15 de Setembro em 2013.

Durante o julgamento o corpo de jurados condenou Elton pelo crime de homicídio qualificado, e foi condenado a cumprir em regime fechado 16 anos e 6 meses de reclusão, e não terá o direito de responder em liberdade.

Após a sentença o réu foi encaminhado à unidade de recuperação Evaristo de Morais, onde irá cumprir sua pena.

O júri foi presidido pelo juiz de direito Fabio Alexandre e pelos promotores Julio Cezar e Dr. Fernando, nesta quarta-feira irá acontecer mais uma sessão de julgamentos no Fórum local.

Da redação