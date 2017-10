Vidente Carlinhos, que previu mal de Temer, tem anúncio aterrorizante ao Brasil

Aparecendo na mídia com muitas previsões desastrosas, há quem acredite e há quem não acredite nas palavras do vidente. Em 2016, Carlinhos, em entrevista, citou que um grande acidente estaria por vir e envolveria um avião, com pessoas conhecidas pela mídia.

Pouco tempo após a previsão, no mês de novembro, o Brasil ficou em luto com a tragédia de avião que envolveu o time de futebol Chapecoense. Com diversos astros do futebol feridos, poucos foram os que sobreviveram, relatando ter sido um milagre de Deus estarem vivos.

No ano de 2016, o vidente previu também uma reviravolta na política. Meses depois, aconteceu o impeachment da presidente Dilma Rousseff e Michel Temer assumiu o poder. Revelando seus dons para falar sobre a política, no meio tempo do governo de Temer, Carlinhos diversas vezes fez comentários sobre o presidente. Um dos comentários mais divulgados foi sobre sua visão sobre afastamento de Temer do cargo.

Sem demonstrar nenhum tipo de receio, na época que Carlinhos [VIDEO] teve a visão sobre possível afastamento, ele relacionou que a causa estaria associada a todos os problemas envolvendo seu partido.

Revelou ainda que não tardaria para ocorrer esse momento onde Temer teria de se afastar. De fato, o PMDB foi envolvido em diversas denúncias de esquemas ilícitos, que resultaram no afastamento de grandes aliados de Temer, alegando possíveis problemas de saúde.

Na última semana, a visão de Carlinhos parecia estar se encaminhando para sua realização. Isso porque o presidente Michel Temer, que já estava enfrentando problemas com supostas denúncias de envolvimento descobertas de crimes na Operação Lava Jato, foi parar no hospital. Ao ter alta, o presidente afirmou, por meio de seus assessores, ter sido apenas um susto, envolvendo complicações no canal da uretra.

A visão de Carlinhos ainda teve uma segunda chance para se concretizar quando nessa quarta-feira (26) o nome de Temer foi parar em votação. Em audiência na Câmara dos Deputados, as denúncias contra Temer contaram com votação que decidiria a rejeição ou não das mesmas. Com a maioria dos votos, a Câmara rejeitou a denúncia. [VIDEO]

Carlinhos afirma que sua visão ainda está de pé.

Assegurou ainda que em breve as mudanças chegarão à política brasileira e que a saída de Temer está próxima. Trazendo mais informações sobre o futuro, o vidente disse em entrevista que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seria preso e um novo nome assumiria a Presidência da República, surpreendendo a todos. O nome citado por Carlinhos foi o do senador Álvaro Dias (Podemos-PR), pré-candidato a presidente em 2018. Será que essa visão irá se realizar? #Vidente Carlinhos