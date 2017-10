URGENTE: Um morto e três gravemente feridos após capotamento na BR-364

Um jovem morreu e outras três pessoas ficaram seriamente feridas na noite deste domingo (29) em um capotamento na BR-364, KM 18, sentido Acre, em Porto Velho.

De acordo com informações colhidas no local, cinco pessoas retornavam do festival de praia no distrito de Jaci-Paraná, em um veículo modelo Gol de cor prata, quando um dos pneus teria estourado e o carro capotou por várias vezes até cair numa ribanceira. Um jovem identificado como Wesley Sousa, morreu na hora e outras três foram socorridas em estado grave por equipes do Samu e Corpo de Bombeiros ao hospital João Paulo II. Ainda de acordo com informações, Wesley não estaria usando cinto de segurança.

O motorista saiu ileso e ao ser submetido ao teste de etilômetro deu negativo para ingestão de bebidas alcoólicas. O corpo foi removido ao IML.