Temer tem alta e deixa hospital em SP após 3 dias internado

O presidente Michel Temer teve alta médica no começo da tarde desta segunda-feira (30). Ele estava internado desde sexta-feira (27) no Hospital Sírio-Libanês, região central de São Paulo, após a realização de uma cirurgia, em que foi realizada raspagem da próstata.

Temer falou com os jornalistas acompanhado do urologista que realizou a cirurgia, Miguel Srougi, e do cardiologista Roberto Kalil Filho, que cuidaram dele no período em que permaneceu internado.