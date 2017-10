SEJUDH divulga resultado final da prova oral dos aprovados em processo seletivo; veja a lista completa aqui

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA e o Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH, publicaram na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 30, as respostas aos recursos e homologação do resultado final da Prova Oral referente ao Edital SGA/SEJUDH n° 001 destinado à contratação por tempo determinado de profissionais de nível médio e superior para SEJUDH.

O processo seletivo é destinado a contratação por tempo determinado de profissionais de nível médio e superior. A lista dos aprovados segue a seguinte ordem: nível, cargo, nome do candidato em ordem de pontuação e nota.

A lista completa dos aprovados está disponível no link: http://www.diario.ac.gov.br/. Os candidatos poderão obter informações junto a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH, por meio do telefone (68) 3215-2315 ou ainda junto a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, por meio do telefone (68) 3215-4031 ou por meio do endereço eletrônico: [email protected]