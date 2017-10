Rio Branco registrou mais de 200 casos de estupro em 2016, aponta levantamento

Rio Branco registrou 219 casos de estupro durante o ano de 2016. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (30) pelo relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Os dados analisados fazem parte das Secretarias Estaduais de Segurança Pública, Defesa Social, Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) e do próprio Fórum.

Em todo o Acre, em 2015, foram registrados 524 estupros, uma taxa de 65,2% a cada 100 mil habitantes, segundo as informações publicadas pelo Fórum no anuário de 2016. Os números do ano passado, segundo o relatório, não foram informados pelo estado.