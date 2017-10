Resultado de exame psicotécnico e convocação para prova de digitação e realização de exames são publicados

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA e a Secretaria de Estado de Polícia Civil – SEPC, publicaram na edição desta segunda-feria, 30, do Diário Oficial do Estado (DOE) o resultado preliminar do Exame Psicotécnico para os cargos de Agente de Polícia Civil, Auxiliar de Necropsia, Delegado de Polícia e Escrivão.

Na mesma publicação, consta ainda a convocação dos aprovados para a Prova Prática de Digitação, somente para o cargo de Escrivão de Polícia Civil. O candidato deverá comparecer ao local de realização da etapa portando documento oficial e original de identificação, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido para o horário de chegada para a prova.

A prova prática será realizado dia 6 de novembro, às 9h, na Faculdade Meta – FAMETA. Endereço: Estrada Alberto Torres, nº 947 – Bairro da Paz – Rio Branco/Acre.

Também foi publicado, a convocação preliminar para o Exame Médico e Toxicológico para os cargos de Agentes de Polícia, Auxiliar de Necropsia e Delegado de Polícia desde que considerados aptos no Exame Psicotécnico. A convocação não inclui o candidato ao cargo de Escrivão de Polícia Civil.

Os candidatos convocados para o Exame Médico e Toxicológico deverão arcar com todas as despesas de realização dos exames, laudos e imagens. Os candidatos deverão apresentar os exames acompanhados dos respectivos laudos, conforme determina o edital

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público por meio dos telefones (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro, (68) 3025-0735 – Rio Branco, pelo e-mail [email protected]