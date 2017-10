Prova do concurso da Defensoria Pública tem foto de cidade litorânea com bandeira do Acre

A prova do concurso da Defensoria Pública Estadual, aplicada neste domingo, traz uma foto no mínimo curiosa com uma bandeira do Acre e uma cidade provavelmente do litoral brasileiro, que mais parece uma imagem aérea da região onde fica localizada o Farol da Barra, em Salvador (BA), do que Rio Branco ou qualquer outra cidade acreana.

Por meio do concurso, o Estado do Acre abriu 15 vagas para defensor público, das quais uma para pessoa com deficiência. O salário é de R$ 20 mil.

O concurso tem três etapas iniciais. A primeira prova escrita, neste domingo, teve duração de cinco horas. A segunda, no dia 03 de dezembro, deve ser respondida em no máximo quatro horas. A última etapa, que será uma prova oral, acontece no mesmo dia da segunda prova, à tarde.

Para a sorte dos concorrentes, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela prova do concurso, não fez nenhuma pergunta relacionada a foto.