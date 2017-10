PRESÍDIO: Mulher é detida levando droga na vagina para marido

A jovem identificada como Jéssica S. R. S., 24, foi presa no domingo (29) ao tentar entrar com droga introduzida na vagina no presídio Ênio Pinheiro, em Porto Velho.

De acordo com informações, a equipe de agentes penitenciários de plantão recebeu denúncia de que a mulher levaria droga para o marido – o apenado Rafael S. A., 29. A suspeita foi indagada e confessou que estava com porções de cocaína e maconha inseridas na vagina. O material estava embalado em um preservativo.

Diante dos fatos, Jéssica retirou os entorpecentes do órgão genital e foi levada para a Central de Flagrantes pelo crime de tráfico.