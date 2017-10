Polícia Militar prende dupla e apreende menor acusados de vários crimes em Cruzeiro do Sul

Com o menor, que tem 17 anos, foi apreendida uma arma; além de homicídios e assaltos, homens são suspeitos de incendiar viaturas e o posto Ciftran da PM.

A Polícia Militar prendeu, na noite de domingo (29), dois homens e apreendeu um menor de 17 anos suspeitos de cometer vários crimes em Cruzeiro do Sul. Os atos teriam sido praticados no bairro Saboeiro. Junto com os homens, foram apreendidas três armadas de fogo.

Após uma denúncia, a PM conseguiu chegar até os suspeitos que estavam em um carro e foram presos com as armas. Na ação, um dos homens conseguiu fugir a pé do local, mas foi encontrado pela guarnição e acabou sendo morto.

O comandante da PM no município, major Lázaro Moura, informou que todas as forças de segurança já estavam atrás dos criminosos. “Quando chegamos no local, conseguimos prender esses três suspeitos, e o outro conseguiu fugir. A PM já estava acionada e conseguiu localizá-lo”, conta.

Gerlandio Damião Martins, de 36 anos, foi preso com um revólver calibre 38 e possui dois mandados de prisão pelo homicídio que aconteceu em frente ao Teatro dos Nauas e outro que ocorreu no bairro Cruzeirinho. Eleno Alves da Silva, de 34 anos, que também foi preso, confessou que juntamente com Mutante, morto em confronto com a polícia, foi o responsável por incendiar as viaturas e o posto Ciftran da PM. O menor apreendido ainda está sendo interrogado.

O delegado Alexnaldo Batista disse que a prisão dos suspeitos desvenda ao menos três crimes ocorridos. “Eram elementos que já vinham sendo procurados a muito tempo, indivíduos perigosos sem nada a perder. Então, uma prisão importante de pessoas que vinham aterrorizando no cometimento de crimes na cidade”, finalizou.

Com acusados a polícia apreendeu três armas (Foto: Divulgação/Polícia Civil)